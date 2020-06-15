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Испанский телеканал опубликовал карту с "российским" Крымом

Испанский телеканал опубликовал карту с "российским" Крымом - Фото
Фото: depositphotos.com
15.06.2020, 16:29

Испанская телерадиокомпания RTVE обнародовала инфографику, на которой Украина изображена без Крыма

Испанская телерадиокомпания RTVE обнародовала инфографику о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, на которой Крым обозначен как часть страны-агрессора России. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

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Крым на карте обозначен таким же цветом, как и соседняя Россия.

Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Испании пока не комментировали появление в издании карты с "российским" Крымом.

  • Инциденты, когда издания публикуют карту, где Крым обозначен как часть России, происходят регулярно. Украинские дипломаты обращаются к изданиям с требованием исправить ошибку.
  • 24 ноября 2019 года The Economist опубликовал ролик с Украиной без Крыма.

Наталия Софиенко
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Крым карта RTVE
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