Испанский телеканал опубликовал карту с "российским" Крымом

Испанская телерадиокомпания RTVE обнародовала инфографику о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, на которой Крым обозначен как часть страны-агрессора России. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.
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Крым на карте обозначен таким же цветом, как и соседняя Россия.
Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Испании пока не комментировали появление в издании карты с "российским" Крымом.