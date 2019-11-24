The Economist опубликовал ролик с Украиной без Крыма

Скриншот скандального видео (фото - twitter.com/UkrEmbLondon)

Британский еженедельник The Economist показал видео, в котором изображена карта Украины без Крыма. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Тwitter.

"Мы очень надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание исправит свою карту должным образом", - отмечается в сообщении посольства.

Посольство опубликовало скриншот скандального видео.

Видео было опубликовано 23 ноября, в нем шла речь о возможном импичменте президента США Дональда Трампа. Издание показало в ролике карту Украины с изображением президента Владимира Зеленского, но без украинского полуострова.

The Economist уже удалил видео со своего сайта и всех страниц издания в соцсетях.