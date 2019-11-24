Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

The Economist опубликовал ролик с Украиной без Крыма

The Economist опубликовал ролик с Украиной без Крыма - Фото
Скриншот скандального видео (фото - twitter.com/UkrEmbLondon)
24.11.2019, 14:14

Посольство Украины в Великобритании опубликовало скриншот скандального видео

Британский еженедельник The Economist показал видео, в котором изображена карта Украины без Крыма. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Тwitter.

"Мы очень надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание исправит свою карту должным образом", - отмечается в сообщении посольства.

Посольство опубликовало скриншот скандального видео. 

Видео было опубликовано 23 ноября, в нем шла речь о возможном импичменте президента США Дональда Трампа. Издание показало в ролике карту Украины с изображением президента Владимира Зеленского, но без украинского полуострова.

The Economist уже удалил видео со своего сайта и всех страниц издания в соцсетях.

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп Крым карта
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 