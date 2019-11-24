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Хомчак рассказал, как можно вернуть оккупированный Крым

Хомчак рассказал, как можно вернуть оккупированный Крым - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)
24.11.2019, 08:46

Начальник Генштаба считает, что Крым нужен России, чтобы "господствовать уже и в Средиземном море"

Прекращение аннексии Крыма и возвращения его в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности, при этом Запад должен понимать, для чего именно Российская Федерация захватила Крымский полуостров. Об этом в интервью Укринформу в Брюсселе заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Отвечая на вопрос об отношении западных партнеров к ситуации вокруг Крыма, Хомчак отметил, что "вопрос Крыма" никогда не будет считаться закрытым.

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"Крым - это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали - Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян", - подчеркнул  Хомчак.

По его словам, "Крым рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море".

"Я не ошибся - именно в Средиземном море", - сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что сейчас Россия не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн пытается позиционировать чуть ли не как российские внутренние воды, и на это ни Украина, ни ее партнеры не будут закрывать глаза.

  • 20 ноября сообщалось, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству России о выплате более 1,24 млрд грн компенсации за утраченное имущество в крымских портах

 

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Россия Крым руслан хомчак
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