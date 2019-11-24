Хомчак рассказал, как можно вернуть оккупированный Крым

Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)

Прекращение аннексии Крыма и возвращения его в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности, при этом Запад должен понимать, для чего именно Российская Федерация захватила Крымский полуостров. Об этом в интервью Укринформу в Брюсселе заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Отвечая на вопрос об отношении западных партнеров к ситуации вокруг Крыма, Хомчак отметил, что "вопрос Крыма" никогда не будет считаться закрытым.

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"Крым - это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали - Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян", - подчеркнул Хомчак.

По его словам, "Крым рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море".

"Я не ошибся - именно в Средиземном море", - сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что сейчас Россия не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн пытается позиционировать чуть ли не как российские внутренние воды, и на это ни Украина, ни ее партнеры не будут закрывать глаза.