Истекли сроки давности. Антикорсуд закрыл дело по Омеляну о недостоверном декларировании
Право подать ходатайство о закрытии дела было у бывшего министра инфраструктуры уже давно, но воспользовался он им только сейчас
18 августа Высший антикоррпуционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании бывшим министром инфраструктуры Владимиром Омеляном сумм на 3 млн и 8 млн грн. Причиной стало окончание сроков давности по обоим эпизодам. Об этом сообщила пресс-служба суда.
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Коллегия судей удовлетворила ходатайство Омеляна и освободила его от уголовной ответственности по обвинению по ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).
Производство по этому делу было начато судом в сентябре 2019 года - тогда экс-главу ведомства обвинили в подаче деклараций за 2015 и 2016 годы с недостоверными цифрами на сумму 3 млн и 8 млн грн соответственно.
В решении суд указал, что сроки давности по первому эпизоду закончились 5 ноября 2019 года, а по второму - 30 марта 2020 года. За это время Омеляну несколько раз разъяснялось, что он имеет право на освобождение от уголовной ответственности, но подозреваемый настаивал на продолжении разбирательства, говорится в сообщении ВАКС.
18 августа экс-министр подал ходатайство об освобождении его от ответственности в связи с истечением сроков давности, которое и было удовлетворено судом.
При этом, в производстве ВАКС до сих пор остается другое дело по экс-главе Мининфраструктуры - о незаконных действиях, которые привели к недопоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн.
- В сентябре 2018 года НАБУ вручило подозрение главе Мининфраструктуры Владимир Омеляну за незаконное обогащение и недостоверное декларирование. Расследование было завершено детективами бюро в ноябре того же года, но в феврале следующего статью УК о незаконном обогащении отменили.
- 21 октября 2019 года в Антикорсуде огласили обвинительный акт по Омеляну - его обвинили в декларировании недостоверных сведений на 3 млн и 8 млн грн.
- 19 июня 2020 года НАБУ сообщило экс-министру о подозрении в причинении ущерба государству на 30,4 млн грн.
- 25 июня ВАКС избрал Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.
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