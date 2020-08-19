Истекли сроки давности. Антикорсуд закрыл дело по Омеляну о недостоверном декларировании

Право подать ходатайство о закрытии дела было у бывшего министра инфраструктуры уже давно, но воспользовался он им только сейчас

18 августа Высший антикоррпуционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании бывшим министром инфраструктуры Владимиром Омеляном сумм на 3 млн и 8 млн грн. Причиной стало окончание сроков давности по обоим эпизодам. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Коллегия судей удовлетворила ходатайство Омеляна и освободила его от уголовной ответственности по обвинению по ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

Производство по этому делу было начато судом в сентябре 2019 года - тогда экс-главу ведомства обвинили в подаче деклараций за 2015 и 2016 годы с недостоверными цифрами на сумму 3 млн и 8 млн грн соответственно.

В решении суд указал, что сроки давности по первому эпизоду закончились 5 ноября 2019 года, а по второму - 30 марта 2020 года. За это время Омеляну несколько раз разъяснялось, что он имеет право на освобождение от уголовной ответственности, но подозреваемый настаивал на продолжении разбирательства, говорится в сообщении ВАКС.

18 августа экс-министр подал ходатайство об освобождении его от ответственности в связи с истечением сроков давности, которое и было удовлетворено судом.

При этом, в производстве ВАКС до сих пор остается другое дело по экс-главе Мининфраструктуры - о незаконных действиях, которые привели к недопоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн.

СПРАВКА. Согласно ч.1 ст. 49 УК основанием для освобождения лица от уголовной ответственности является благополучное окончание определенных сроков давности со дня совершения им преступления и до вступления в силу обвинительного приговора суда.

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Дарья Мостовая

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