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Истребитель шестого поколения: Уоллес рассказал о деталях проекта

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 12:36
Истребитель шестого поколения: Уоллес рассказал о деталях проекта - Фото
Бен Уоллес (Фото - EPA)

Требования к проекту истребителя шестого поколения, в создании которого участвуют Британия, Италия и Япония, должны быть согласованы к 2025 году, после чего начнется фаза разработки, а первые полеты новой машины намечены на конец десятилетия. Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Выступая на оборонной выставке DSEI Japan, Уоллес сообщил, что проект Global Combat Air Programme (GCAP) по созданию инновационного истребителя находится на этапе согласования требований и перейдет на этап разработки в 2025 году.

"Этап полетов – ближе к концу десятилетия или в начале 2030-х годов", – сказал министр. 

Он также объявил, что Британия профинансирует проект GCAP "в объеме 2 млрд фунтов стерлингов до 2025 года и еще 10 млрд фунтов в течение следующих 10 лет", а "общая стоимость разработки превысит 25 млрд фунтов в течение ближайших 10 лет".

Уоллес также сообщил, что параллельно в рамках трехстороннего альянса Британии, Австралии и США (AUKUS) будет запущен проект создания атомной подводной лодки нового поколения.

Министр подчеркнул, что в обоих случаях речь идет о стратегически важных проектах, которые потребуют достаточно много времени. "Это программа на 20, 30 или 40 лет, и GCAP будет такой же продолжительный", – сказал он. 

  • В декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия объявили о создании Глобальной программы боевой авиации (GCAP) по разработке к 2035 году реактивного самолета следующего поколения, который объединит британский проект Tempest с японской программой FX.
  • Трехстороннее партнерство возникло после того как Франция, Германия и Испания выдвинули аналогичный план по созданию военного самолета в рамках широкой европейской попытки укрепить безопасность на фоне вторжения России в Украину.
Сергій Бережний
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Великобритания япония италия истребитель авиация Бен Уоллес GCAP
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