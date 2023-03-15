Истребитель шестого поколения: Уоллес рассказал о деталях проекта

Требования к проекту истребителя шестого поколения, в создании которого участвуют Британия, Италия и Япония, должны быть согласованы к 2025 году, после чего начнется фаза разработки, а первые полеты новой машины намечены на конец десятилетия. Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Выступая на оборонной выставке DSEI Japan, Уоллес сообщил, что проект Global Combat Air Programme (GCAP) по созданию инновационного истребителя находится на этапе согласования требований и перейдет на этап разработки в 2025 году.

"Этап полетов – ближе к концу десятилетия или в начале 2030-х годов", – сказал министр.

Он также объявил, что Британия профинансирует проект GCAP "в объеме 2 млрд фунтов стерлингов до 2025 года и еще 10 млрд фунтов в течение следующих 10 лет", а "общая стоимость разработки превысит 25 млрд фунтов в течение ближайших 10 лет".

Уоллес также сообщил, что параллельно в рамках трехстороннего альянса Британии, Австралии и США (AUKUS) будет запущен проект создания атомной подводной лодки нового поколения.

Министр подчеркнул, что в обоих случаях речь идет о стратегически важных проектах, которые потребуют достаточно много времени. "Это программа на 20, 30 или 40 лет, и GCAP будет такой же продолжительный", – сказал он.

В декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия объявили о создании Глобальной программы боевой авиации (GCAP) по разработке к 2035 году реактивного самолета следующего поколения, который объединит британский проект Tempest с японской программой FX.

Трехстороннее партнерство возникло после того как Франция, Германия и Испания выдвинули аналогичный план по созданию военного самолета в рамках широкой европейской попытки укрепить безопасность на фоне вторжения России в Украину.

Сергій Бережний

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