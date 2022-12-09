Япония вместе с Италией и Британией планируют создать новый истребитель к 2035 году

К 2035 году Япония, Великобритания и Италия совместно разработают и примут на вооружение истребитель нового поколения. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на данные Минобороны Японии.

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В совместном заявлении лидеров Японии, Италии и Великобритании говорится, что они намерены укрепить традиционное оборонное сотрудничество разработкой истребителей, которая "усилит наш передовой военный потенциал и технологическое преимущество".

Минобороны Японии сообщило, что основная ответственность за разработку возложена на японскую Mitsubishi Heavy Industries Ltd., британскую BAE Systems plc и итальянскую Leonardo S.p.A.

Япония планирует развернуть 100 новых истребителей в 2035 году и заменить ими истребители F-2.

В Великобритании и Италии новый истребитель заменит находящиеся сейчас на вооружении 240 самолетов Eurofighter.

Япония также рассматривает возможность экспорта нового самолета в другие страны, однако это потребует пересмотра действующих жестких правил в отношении экспорта оборонной техники.

7 ноября сообщалось, что Япония планирует модернизировать свои ракеты класса "земля-воздух", чтобы они могли перехватывать гиперзвуковое оружие Китая и России.

Сергій Бережний

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