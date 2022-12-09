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Япония вместе с Италией и Британией планируют создать новый истребитель к 2035 году

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 23:49
Япония вместе с Италией и Британией планируют создать новый истребитель к 2035 году - Фото
Одна из визуализаций концепта нового истребителя (Фото - Минобороны Японии)

К 2035 году Япония, Великобритания и Италия совместно разработают и примут на вооружение истребитель нового поколения. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на данные Минобороны Японии.

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В совместном заявлении лидеров Японии, Италии и Великобритании говорится, что они намерены укрепить традиционное оборонное сотрудничество разработкой истребителей, которая "усилит наш передовой военный потенциал и технологическое преимущество".

Минобороны Японии сообщило, что основная ответственность за разработку возложена на  японскую Mitsubishi Heavy Industries Ltd., британскую BAE Systems plc и итальянскую Leonardo S.p.A.

Япония планирует развернуть 100 новых истребителей в 2035 году и заменить ими истребители F-2.

В Великобритании и Италии новый истребитель заменит находящиеся сейчас на вооружении 240 самолетов Eurofighter.

Япония также рассматривает возможность экспорта нового самолета в другие страны, однако это потребует пересмотра действующих жестких правил в отношении экспорта оборонной техники.

Сергій Бережний
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Великобритания япония италия истребитель
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