Япония собирается модернизировать систему ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет – Kyodo

Япония планирует модернизировать свои управляемые ракеты класса "земля-воздух", чтобы они могли перехватывать гиперзвуковое оружие, которое разрабатывается в частности в Китае и России. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой знакомый с этим вопросом источник.

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По словам собеседника журналистов, японское правительство намерено начать массовое производство модернизированных управляемых ракет средней дальности Type-03 к 2029 финансовому году, а обновить их программное обеспечение планируется к 2026-му.

Правительство Японии упомянет модернизацию противоракетных перехватчиков в Стратегии нацбезопасности, долгосрочном политическом руководстве, которое будет пересмотрено к концу этого года, сообщил источник.

Высокопоставленный представитель сил самообороны Японии сказал, что стране с ее нынешним потенциалом противоракетной обороны трудно перехватывать гиперзвуковые вооружения, рассчитанных на то, чтобы двигаться со скоростью, которая более чем в пять раз превышает скорость звука.

Ожидается, что в ходе модернизации будут улучшены возможности ракет Type-03 по прогнозированию траектории полета гиперзвукового оружия и его отслеживанию, а также по их обнаружению с помощью радара. Однако остается неясным, позволят ли модернизированные ракеты Японии противостоять гиперзвуковому оружию, поскольку ожидается, что технологии будут продолжать развиваться, отметил источник.

Японское информагентство напоминает, что на фоне наращивания военной мощи Китая, неоднократных запусков баллистических ракет Северной Кореей и войны России против Украины, премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал "фундаментально" повысить оборонный потенциал страны за счет значительного увеличения оборонного бюджета.

26 октября Минобороны США успешно запустило зондирующую ракету для проведения почти дюжины экспериментов с гиперзвуковым оружием.

США, РФ и Китай разрабатывают это оружие, так как от него сложно или невозможно защититься из-за его высочайшей скорости и способности изменять траекторию.

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Оксана Житнюк

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