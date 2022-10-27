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Пентагон провел эксперименты с гиперзвуковым оружием, в том числе с ПРО для него

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 07:44
Пентагон провел эксперименты с гиперзвуковым оружием, в том числе с ПРО для него - Фото
Фото: NASA

26 октября, в 21:30 по киевскому времени, Минобороны США успешно запустило зондирующую ракету для проведения почти дюжины экспериментов с гиперзвуковым оружием. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

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Эксперименты были отправлены в полет в Вирджинии специалистами Центра полетов Уоллопса NASA для оценки средств связи ракеты, ее навигационного оборудования и современных материалов, способных выдерживать высокую температуру гиперзвуковой среды.

Параллельно Агентство противоракетной обороны США собрало данные для работы по разработке систем, которые будут защищать от гиперзвукового оружия.

"Собранные данные помогут улучшить боевые возможности как флота, так и армии, чтобы обеспечить дальнейшее господство на поле боя. На этой неделе будет запущена вторая зондирующая ракета, чтобы завершить кампанию", – сообщили военные.

Там указали, что разработка гиперзвукового оружия "является одним из приоритетов Минобороны".

Такая ракета, способная летать со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука (5 Мах), должна обладать высокой маневренностью и действовать на различных высотах.

  • США, РФ и Китай разрабатывают это оружие, так как от него сложно или невозможно защититься из-за его высочайшей скорости и способности изменять траекторию.
  • По заявлениям Кремля, армия России применила гиперзвуковые ракеты в войне против Украины.

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Євген Пилипенко
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