Россия применила новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для обстрела Украины в воскресенье

Для обстрела военных объектов возле Винницы в воскресенье Россия применила гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал", сообщило в понедельник командование Воздушных сил.

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"Это новейший тип ракет, которыми располагает Россия. После принятия на вооружение в 2018 году, их выпущено всего несколько десятков. С 24 февраля 2022 года зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по чрезвычайно важным целям", – говорится в сообщении.

Военные прямо не пишут об этом, но именно этим может объясняться тот факт, что российские ракеты в воскресенье смогли пролететь пол страны, прежде чем сработала воздушная тревога.

Российские "Кинжалы" запускаются с истребителей МиГ-31, но также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг.

После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 000 км/ч.

"Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных Силах Украины средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее", — заявило командование.

Какую именно цель поразили россияне в воскресенье, не сообщается.

Россия впервые применила против Украины гиперзвуковое оружие еще в марте. Такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить.

В мае в Пентагоне заявили, что за первые месяцы вторжения Россия использовала против Украины до 10-12 гиперзвуковых ракет.

Андрей Водяный

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