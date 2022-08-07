UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Винницкой области – прилеты ракет по военным объектам. Тревога не звучала

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 23:05
В Винницкой области – прилеты ракет по военным объектам. Тревога не звучала - Фото
Пуск ракеты С-300 (Иллюстративный скриншот)

Вечером 7 августа россияне ударили ракетами по Винницкой области, есть прилеты по военным объектам. При этом тревоги в области не было, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

О взрывах в Винницкой области написали в облсовете, а воздушная тревога зазвучала позднее.

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что "в области были слышны звуки, похожие на взрывы". Он добавил, что на территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Командование Воздушных сил ВСУ в 22:51 сообщило, что вечером 7 августа в результате ударов армии РФ есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области, есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы, а также устанавливаются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

Также поздно вечером 7 августа россияне начали обстреливать Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Терехов в 22:36 написал, что "в городе очень громко". Он призвал харьковчан находиться в укрытиях или соблюдать правило двух стен, находясь дома. В 23:01 он написал, что пока точно известно об обстреле Киевского района – предварительно, был прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи, информации о пострадавших пока нет.

Читайте также: Зеленский ответил на петицию об усилении ПВО в Харьковской области

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
прилет обстрел Харьков ракета винница
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 