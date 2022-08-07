В Винницкой области – прилеты ракет по военным объектам. Тревога не звучала

Вечером 7 августа россияне ударили ракетами по Винницкой области, есть прилеты по военным объектам. При этом тревоги в области не было, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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О взрывах в Винницкой области написали в облсовете, а воздушная тревога зазвучала позднее.

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что "в области были слышны звуки, похожие на взрывы". Он добавил, что на территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Командование Воздушных сил ВСУ в 22:51 сообщило, что вечером 7 августа в результате ударов армии РФ есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области, есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы, а также устанавливаются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

Также поздно вечером 7 августа россияне начали обстреливать Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Терехов в 22:36 написал, что "в городе очень громко". Он призвал харьковчан находиться в укрытиях или соблюдать правило двух стен, находясь дома. В 23:01 он написал, что пока точно известно об обстреле Киевского района – предварительно, был прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи, информации о пострадавших пока нет.

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Оксана Житнюк

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