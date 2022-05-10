Россия запустила по территории Украины от 10 до 12 гиперзвуковых ракет – Пентагон

За время полномасштабного вторжения Россия обстреляла Украину 10-12 гиперзвуковыми ракетами. Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет CNN.

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По словам чиновника, США не могут назвать точное количество гиперзвукового оружия, которое использовала Россия – от 10 до 12.

В Пентагоне не уточнили даты и места попадания ракеты, но уточнили, что наблюдали первое известное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Кинжал против здания на западе Украины. Информацию о применении такой ракеты в Одессе в Пентагоне подтвердить не могут.

"Очевидно, что в прошлом мы видели, как они использовали гиперзвук и наносили удары по зданиям, но у меня нет ничего, что указывало бы на то, что они применялись в Одессе", — сказал чиновник.



9 мая три ракеты попали в объекты туристической инфраструктуры в Одесской области. Разрушены пять зданий. Пострадали два человека. Читайте также: Оккупанты выпустили по Одессе семь советских ракет, попали в ТЦ и гражданский склад

Яна Катасонова

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