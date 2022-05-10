Оккупанты выпустили по Одессе семь советских ракет, попали в ТЦ и гражданский склад
9 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе – попали в торговый центр и гражданский склад. Погиб человек, пятеро ранены. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Для нанесения удара россияне использовали авиацию – выпустили по городу семь ракет.
"Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит", – говорится в сообщении.
Вместо "стратегических объектов" россияне попали устаревшими ракетами в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.
В результате, один человек погиб, пять раненых доставлены в больницу, им оказана помощь.
Продолжается тушение пожаров.
- 9 мая три ракеты попали в объекты туристической инфраструктуры в Одесской области. Разрушены пять зданий. Пострадали два человека.
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