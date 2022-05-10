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Оккупанты выпустили по Одессе семь советских ракет, попали в ТЦ и гражданский склад

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 03:04
Оккупанты выпустили по Одессе семь советских ракет, попали в ТЦ и гражданский склад - Фото
Последствия ракетного удара по Одессе (Фото: ОК Юг)

9 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе – попали в торговый центр и гражданский склад. Погиб человек, пятеро ранены. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Для нанесения удара россияне использовали авиацию – выпустили по городу семь ракет.

"Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит", – говорится в сообщении.

Вместо "стратегических объектов" россияне попали устаревшими ракетами в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

В результате, один человек погиб, пять раненых доставлены в больницу, им оказана помощь.

Продолжается тушение пожаров.

  • 9 мая три ракеты попали в объекты туристической инфраструктуры в Одесской области. Разрушены пять зданий. Пострадали два человека.
Наталия Медведева
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Одесса ракетный удар
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