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Япония опасается атак соседей и вооружается. Китай посоветовал "извлечь уроки из истории"

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 13:13
Япония опасается атак соседей и вооружается. Китай посоветовал
Пусковая установка комплекса ПРО THAAD (фото — НАТО)

Из-за полномасштабной войны России против Украины и наращивания китайских, российских и северокорейских угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе Минобороны Японии просит об увеличении военных расходов. Там хотят не только "улучшить наш ПРО-потенциал, но и рассмотреть все варианты, в том числе со способностью к контрнаступлению", пишет Japan Times со ссылкой на слова нового министра обороны Хамады Ясуказу.

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По словам 66-летнего чиновника, который ратует за пересмотр пацифистской стратегии нацбезопасности и других ключевых оборонных документов, японские военные убеждены – мир "вступает в новую эру кризиса".

Ведомство сообщило в пресс-релизе, что "то, что происходит в Европе, может произойти и в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Оборонный потенциал является конечной гарантией безопасности и наглядно демонстрирует волю и способность Японии как миролюбивой нации. Обстановка в области безопасности вокруг Японии быстро становится все более серьезной", – предупредил Ясуказу, аргументируя запрос на рекордный оборонный бюджет в размере более 5,5 трлн иен (~$41 млрд) на 2023-й финансовый год.

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В ответ на заявления из Японии спикер МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что "в последние годы Япония идет все дальше по пути военной экспансии, <...> укрепляет военное сотрудничество с США", а "кое-кто в Японии даже требует совместного использования ядерного оружия с США".

"Японская сторона должна извлечь уроки из истории, оставаться приверженной пути мирного развития, искренне уважать интересы безопасности своих азиатских соседей и действовать благоразумно", – посоветовали в Пекине.

Евгений Пилипенко
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