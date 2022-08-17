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США, Япония и Южная Корея провели противоракетные учения на Гавайях. Китай отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 15:18
США, Япония и Южная Корея провели противоракетные учения на Гавайях. Китай отреагировал - Фото
Ван Вэньбинь (фото - ЕРА)

Китай считает, что Япония, США и Южная Корея должны "прекратить действия, которые могут привести к эскалации напряженности". Об этом заявил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Вчера Пентагон сообщил, что на Гавайях были проведены учения с Южной Кореей и Японией по защите от атак баллистическими ракетами. Журналист отметил на брифинге, что это первые подобные учения с 2017 года, и попросил прокомментировать их.

"О том, против кого направлены учения, вам лучше спросить у американской стороны. Соответствующие стороны должны действовать осмотрительно и прекратить действия, которые могут привести к эскалации напряженности и антагонизма и подорвать взаимное доверие", – ответил он.

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Марк Сировой
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Китай США южная корея япония учения гавайи Ван Вэньбинь
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