США, Япония и Южная Корея провели противоракетные учения на Гавайях. Китай отреагировал
Китай считает, что Япония, США и Южная Корея должны "прекратить действия, которые могут привести к эскалации напряженности". Об этом заявил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь.
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Вчера Пентагон сообщил, что на Гавайях были проведены учения с Южной Кореей и Японией по защите от атак баллистическими ракетами. Журналист отметил на брифинге, что это первые подобные учения с 2017 года, и попросил прокомментировать их.
"О том, против кого направлены учения, вам лучше спросить у американской стороны. Соответствующие стороны должны действовать осмотрительно и прекратить действия, которые могут привести к эскалации напряженности и антагонизма и подорвать взаимное доверие", – ответил он.
- 3 августа несмотря на протесты Пекина на Тайвань прилетела спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.
- В Белом доме отметили, что реакция Китая на визит Пелоси была "более умеренной, чем ожидалось". 14 августа на Тайвань прибыла делегация американских сенаторов во главе с Эдом Марки.
- 16 августа США сообщили, что провели испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III в Калифорнии.
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