Япония направит в Украину дроны-разведчики и грузовики

4 августа Япония заявила, что предоставит Украине около десяти беспилотников с камерами наблюдения, чтобы помочь в войне против России. Об этом сообщает Japan Today со ссылкой на министерство обороны страны.

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Как отмечается, это будет вторая поставка в Украину дронов-разведчиков, первые 30 беспилотников Япония отправила в июне.

Япония также предоставит Украине несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Помощь будет отправлена уже в середине августа.

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Наталия Медведева

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