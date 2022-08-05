Япония направит в Украину дроны-разведчики и грузовики
05.08.2022, 05:30
Фумио Кисида (Фото: EPA)
4 августа Япония заявила, что предоставит Украине около десяти беспилотников с камерами наблюдения, чтобы помочь в войне против России. Об этом сообщает Japan Today со ссылкой на министерство обороны страны.
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Как отмечается, это будет вторая поставка в Украину дронов-разведчиков, первые 30 беспилотников Япония отправила в июне.
Япония также предоставит Украине несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.
Помощь будет отправлена уже в середине августа.
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