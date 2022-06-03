Япония выделила $500 млн на поддержку украинцев

Кабмин одобрил проект изменений в соглашение с правительством Японии об увеличении суммы льготного кредита на 65 млрд японских иен (около $500 млн). Общая сумма кредита теперь составит около $600 млн, сообщает министерство финансов.

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Деньги направят на обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутренне перемещенных лиц и т.д.

Срок погашения кредита – 30 лет, из них льготный период – 10 лет, процентная ставка – 1% годовых, период доступности средств – 1 год с даты вступления в силу кредитного договора.

В конце мая Украина уже получила по соглашению с Японией $100 млн.

Решение о предоставлении Украине льготного кредита правительство Японии приняло в связи с развертыванием РФ широкомасштабной агрессии против Украины и введением военного положения.

19 мая Япония передала более $2 млн на безопасность ядерных объектов Украины. 27 мая правительство Японии приняло решение о продлении чрезвычайной грантовой помощи в размере около $166 млн для оказания гуманитарной помощи народу Украины.

28 мая Япония решила платить компаниям за трудоустройство беженцев из Украины.

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Роман Брыль

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