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Япония выделила $500 млн на поддержку украинцев

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 18:25
Япония выделила $500 млн на поддержку украинцев - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабмин одобрил проект изменений в соглашение с правительством Японии об увеличении суммы льготного кредита на 65 млрд японских иен (около $500 млн). Общая сумма кредита теперь составит около $600 млн, сообщает министерство финансов.  

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Деньги направят на обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутренне перемещенных лиц и т.д. 

Срок погашения кредита – 30 лет, из них льготный период – 10 лет, процентная ставка – 1% годовых, период доступности средств – 1 год с даты вступления в силу кредитного договора. 

В конце мая Украина уже получила по соглашению с Японией $100 млн. 

Решение о предоставлении Украине льготного кредита правительство Японии приняло в связи с развертыванием РФ широкомасштабной агрессии против Украины и введением военного положения. 

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Роман Брыль
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кабмин япония Минфин финансовая помощь украине льготный кредит
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