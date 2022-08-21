Плюс 1000 ракет высокой дальности: Япония усиливает оборону из-за угрозы нападения Китая
21.08.2022, 21:59
Проверка готовности комплекса ПРО Patriot (Фото - U.S. Army)
Японии потребуется около 1000 противоракет большой дальности в дополнение к ее ресурсу обороны для защиты от растущего военного потенциала Китая. О таких оценках правительственных служб сообщает Kyodo.
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Источники агентства сообщили, что в Минобороны Японии обсуждается рекордный оборонный бюджет в размере более 5,5 трлн иен ($40 млрд) на следующий финансовый год, причем эта цифра не окончательная и может увеличиться.
Основной причиной роста оборонного бюджета является оценка ресурсов ПРО, которые потребуются для перехвата ракет, которыми располагает Пекин и которые могут быть использованы для атаки по Японии.
- 10 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал наращивание оборонного потенциала "самым важным вопросом на оставшуюся часть года".
- 11 августа сообщалось, что в ходе крупномасштабных учений вблизи Тайваня Китай совершил несколько пусков баллистических ракет в исключительную морскую экономическую зону Японии.
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