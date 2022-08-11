Китай обстрелял во время учений исключительную морскую экономическую зону Японии – Kyodo

В ходе недавних крупномасштабных учений вблизи Тайваня Китай совершил несколько пусков баллистических ракет в исключительную морскую экономическую зону Японии, причем эти пуски были санкционированы лично председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Kyodo.

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По сообщению источников агентства, "знакомых с этим вопросом", целью китайских запусков было предупредить Токио об опасности вмешательства в происходящее вокруг Тайваня. Поэтому Си Цзиньпин, как утверждают источники, из двух предложенных ему планов учений сознательно выбрал тот, что предусматривал боевые стрельбы в сторону Японии.

Крупномасштабные учения Народно-освободительной армии Китая начались 4 августа и были восприняты как реакция Китая на визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пять из 11 китайских баллистических ракет, запущенных в тот день, упали в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии, что привело к заявлению протеста премьер-министром Японии Фумио Кисида.

Источники агентства считают, что учения проводились в водах примыкающих к ИЭЗ Японии, поскольку в случае начала Китаем операции по захвату контроля над Тайванем военная блокада морских районов возле островов Нансєй к юго-западу от Кюсю станет неизбежной.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.

Сергей Бережной

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