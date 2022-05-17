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Проект "Стрела". США успешно испытали гиперзвуковое оружие, разогнав ракету до 1,7 км/с

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 07:18
Проект
Скриншот

14 мая Военно-воздушные силы США рапортовали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183A (ARRW), запущенной со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress у южного побережья штата Калифорния.

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В тесте участвовала 419-я летно-испытательная эскадрилья и Global Power Bomber Combined Test Force на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии.

Проект "Стрела". США успешно испытали гиперзвуковое оружие, разогнав ракету до 1,7 км/с

"После отделения от самолета [двигатель] ракеты-носителя ARRW работал в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука", – говорится в сообщении.

Первая известная летная попытка испытания AGM-183A состоялась 5 апреля 2021 года, вторая – 28 июля 2021 года. Обе были с проблемами.

СПРАВКА. AGM-183A – твердотопливная ракета воздушного пуска с БЧ в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide разработки DARPA. Создается Lockheed Martin. "Эрроу" создается для вооружения В-52Н и В-1В: каждый борт способен нести четыре ракеты. Боеголовка может быть как ядерной, так и неядерной (предположительно на основе PBXN-110). По данным ВВС США, ракета должна бить на 1600 км и уметь развивать скорость боевого блока в 6,5-8 махов.

Проект "Стрела". США успешно испытали гиперзвуковое оружие, разогнав ракету до 1,7 км/с

Видео с прошлого теста:

Евгений Пилипенко
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ВВС США гиперзвуковое оружие ОПК AGM-183A ARRW
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