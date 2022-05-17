Проект "Стрела". США успешно испытали гиперзвуковое оружие, разогнав ракету до 1,7 км/с
14 мая Военно-воздушные силы США рапортовали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183A (ARRW), запущенной со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress у южного побережья штата Калифорния.
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В тесте участвовала 419-я летно-испытательная эскадрилья и Global Power Bomber Combined Test Force на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии.
"После отделения от самолета [двигатель] ракеты-носителя ARRW работал в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука", – говорится в сообщении.
Первая известная летная попытка испытания AGM-183A состоялась 5 апреля 2021 года, вторая – 28 июля 2021 года. Обе были с проблемами.
Видео с прошлого теста:
- Ранее Белый дом подтвердил использование Россией гиперзвуковых ракет для ударов по Украине.
- В апреле 2022 года сообщалось, что США, Британия и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия.
- Также в апреле Ким показал ракеты для ядерного оружия, заявил о "наращивании арсенала" КНДР.
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