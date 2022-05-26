Истребители уничтожили две крылатые ракеты, ударная авиация ротно-тактическую группу врага

25 мая истребители Воздушных сил ВСУ сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила ротно-тактическую группу российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Около 20:00 с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам ВСУ на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины с южного направления.

Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями ВС ВСУ.

Ударная авиация нанесла удар по позициям оккупационных войск – поражена ротно-тактическая группа. Уничтожена живая сила и около 10 единиц легкой бронированной техники.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили пять беспилотников типа "Орлан-10".

Как отмечается, российские оккупанты наращивают авиационное присутствие вокруг украинских границ, но самолеты россиян фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое ПВО ВСУ.

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Наталия Медведева

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