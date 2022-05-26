UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Истребители уничтожили две крылатые ракеты, ударная авиация ротно-тактическую группу врага

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 00:33
Истребители уничтожили две крылатые ракеты, ударная авиация ротно-тактическую группу врага - Фото
Фото: ВС ВСУ

25 мая истребители  Воздушных сил ВСУ сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила ротно-тактическую группу российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Около 20:00 с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам ВСУ на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины с южного направления.

Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями ВС ВСУ.

Ударная авиация нанесла удар по позициям оккупационных войск – поражена ротно-тактическая группа. Уничтожена живая сила и около 10 единиц легкой бронированной техники.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили пять беспилотников типа "Орлан-10".

Как отмечается, российские оккупанты наращивают авиационное присутствие вокруг украинских границ, но самолеты россиян фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое ПВО ВСУ.

Читайте также: Оккупанты бросают силы в зону ООС. Готовят наступление на Запорожском направлении: Генштаб

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вс всу потери врага
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 