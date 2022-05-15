IT-фронт. Российские хакеры атаковали сайт горсовета Львова, похищены файлы
15.05.2022, 22:14
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Российские хаккеры открыли IT-фронт. Они атаковали сайт горсовета Львова и похитили часть данных. Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.
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"Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных", – сказано в сообщении.
По словам Москаленко, была похищена часть рабочих файлов города и опубликована на телеграм-каналах российских оккупантов.
Мэрия Львова сейчас работает совместно с СБУ и Киберполицией над преодолением последствий. Москаленко подчеркивает, что Россия сейчас использует для атак на Украину не только ракеты, но и IT-фронт.
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