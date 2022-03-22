Италия хочет, чтобы Украина присоединилась к Евросоюзу – премьер страны
Италия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Об этом заявил после обращения украинского президента к итальянскому народу и депутатам премьер-министр Италии Марио Драги, его транслировал парламентский канал.
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Он отдал должное героизму украинцев, которые воюют против российских оккупантов, и сказал, что "сегодня Украина защищает не только себя, но и наш мир, свободу и безопасность".
Затем Драги отметил, что "мы хотим наметить путь сближения Украины с Европой", добавив, однако, что "это долгий процесс, состоящий из необходимых реформ".
"Италия находится в этом процессе рядом с Украиной. Италия хочет, чтобы Украина вступила в Евросоюз", – подчеркнул Драги.
В той же речи он объявил, что Италия заморозила уже около 800 млн евро активов российских олигархов.
- Благодаря усилиям украинского МИД и призывам властей, которые настаивают на экстренном процессе без бюрократических проволочек, Еврокомиссия обещала рассмотреть вопрос о готовности Украины к присоединению к ЕС.
- Если вывод ЕК будет положительным, Украина получит статус страны-кандидата.
- Впервые в истории ЕС профинансирует закупки и поставки летального оружия третьей стране – Украине.
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