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Италия задержала 140-метровую "яхту Путина" стоимостью $700 млн

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 00:39
Италия задержала 140-метровую
Фото: EPA

Министерство экономики и финансов Италии сообщило о задержании 140-метровой яхты Scheherazade, которая находится в марине города Каррара на севере страны. Она может быть связана с Владимиром Путиным, хотя официально это не подтверждалось.

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Это одна из самых больших яхт в мире, ее спустили на воду в 2020 году. По оценке сайта SuperYachtFan, она стоит около $700 млн.

О том, что это судно принадлежит Путину, недавно сообщила команда оппозиционного политика Алексея Навального. В начале марта об этом же со ссылкой на американских чиновников писала The New York Times.

В прессрелизе итальянского министерства имя Путина не упоминается. Там указывается о связи "бенефициарного владельца лодки Scheherazade с видными деятелями российского правительства и с другими субъектами", входящими в санкционный список Европейского Союза.

Российские СМИ утверждали, что на самом деле Scheherazade принадлежит бывшему руководителю компании "Роснефть" Эдуарду Худайнатову. Его же называют формальным владельцем яхты олигарха Сулеймана Керимова Amadea, арестованной по требованию США на Фиджи.

Андрей Водяный
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