Итальянские правоохранители ни разу не были на месте следствия - Аваков о деле Маркива

По мнению министра, следствие было проведено не в полной мере, а подсудимый был лишен права на объективное расследование и защиту

Представители итальянских правоохранительных органов ни разу не были на месте гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли и гражданина РФ Андрея Миронова. Об этом на брифинге заявил глава МВД Арсен Аваков.

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"Таким образом, следствие не было проведено в полном объеме и Виталий Маркив был лишен безусловного права на объективное расследование и права на защиту. Поэтому я призываю уважаемый итальянский суд принять во внимание доказательства, собранные украинским следствием, и учесть их при вынесении справедливого решения", - отметил глава МВД.

Также на брифинге был представлен ряд улик, которые опровергают причастность нацгвардейца к убийству Рокелли и Миронова.

Так, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе сообщил, что солдаты Национальной гвардии были вооружены исключительно стрелковым оружием, при том, что журналист был убит осколком мины.

Он уточнил, что расстояние между позицией на которой находился Маркив и местом гибели журналиста составляет 1,7 км.

По данным украинских следователей, на видео, снятом французским журналистом Вилльямом Рогулоном, подтверждено, что выстрелы возле места гибели Рокелли слышны ближе, чем находился Маркив.

Более того, с позиции солдата Маркива место гибели журналиста вообще не просматривалось "из-за большого расстояния, наличия на железнодорожном переезде вагонов поезда и густого покрова деревьев".

24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы , что вызвало возмущение в Украине.

Станислав Стороженко

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