Итоги саммита Украина-ЕС. Решили усилить взаимные обязательства

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Европейский Союз и Украина договорились усилить взаимные обязательства, при этом ЕС еще раз подтвердил свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Дональда Туска и президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера по итогам 21-го саммита Украина-ЕС, опубликованном на сайте МИД.

В частности, стороны заявили о признании европейских устремлений Украины, как это закреплено в Соглашении об ассоциации. Было решено в полной мере использовать потенциал Соглашения и в связи с этим акцентирована важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств.

Кроме того, стороны подчеркнули важность поддержания в Украине макроэкономической стабильности, ЕС объявил следующие этапы программ по поддержке децентрализации, гражданского общества, борьбы с коррупцией и других ключевых реформ.

В заявлении говорится, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным и кибер- угрозам, а также в борьбе с дезинформацией, в том числе с помощью стратегических коммуникаций.

Стороны договорились о необходимости восстановления уголовной ответственности за незаконное обогащение и обеспечения независимости и эффективного функционирования всех антикоррупционных учреждений.

Украина и ЕС осудили агрессию России, договорились о дальнейших совместных гуманитарных и дипломатических усилиях для предоления последствий войны в Донбассе.

Также стороны призвали Россию признать ответственность за катастрофу самолета рейса MH17.

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Сегодня в Киеве проходит 21-й саммит Украина-ЕС.