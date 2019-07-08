Туск: В Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка

Глава Евросовета Дональд Туск извинился за то, что ему не удалось сделать все задуманное для Украины, и пообещал всегда оставаться ее другом. Об этом он заявил сегодня в Киеве на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге.

Туск отметил, что в Брюсселе некоторые смотрели на него, "как на проукраинского маньяка".

"Не раз мне это говорили просто в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать", - сказал он.

По его словам, Евросоюз должен гордиться и быть благодарным за то, что у него такой партнер, как Украина. Он подчеркнул, что делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в Европу.

"Не все удалось. Не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но у нас также много причин быть довольными. И вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд", - сказал дипломат.

Сегодня, 8 июня, в Киеве проходит саммит Украина-ЕС. Украину на нем представляет президент Владимир Зеленский, ЕС - Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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