Туск и Юнкер сердцем почувствовали Майдан - Климкин

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер "почувствовали Майдан на эмоциональном уровне" и "сердцем восприняли стремление Украины к Европе". Об этом заявил в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.



Он добавил, что с преемниками топ-дипломатов "придется работать больше разумом, а не сердцем".

Климкин считает, что саммит следовало бы провести в конце года.

"Тогда это было бы знакомство с новым руководством (Евросоюза, - ред.). И, одновременно, это было бы тушение пожаров по энергетическим вопросам. Но так или иначе, честный разговор нам необходим", - отметил он.

Саммит Украина-ЕС стартует сегодня, 8 июля, в Киеве. Украину на нем представляет президент Владимир Зеленский, ЕС - Туск и Юнкер.



Также во время саммита премьер Владимир Гройсман должен был встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, но встречу отменили.

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