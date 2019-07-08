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08.07.2019, 13:48

Туск и Юнкер сердцем почувствовали Майдан - Климкин

Туск и Юнкер сердцем почувствовали Майдан - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД считает, что на саммите Украина-ЕС обязательно должна состояться "откровенная дискуссия" между украинской стороной и лидерами ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер "почувствовали Майдан на эмоциональном уровне" и "сердцем восприняли стремление Украины к Европе". Об этом заявил в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин

Он добавил, что с преемниками топ-дипломатов "придется работать больше разумом, а не сердцем". 

Климкин считает, что саммит следовало бы провести в конце года.

"Тогда это было бы знакомство с новым руководством (Евросоюза, - ред.). И, одновременно, это было бы тушение пожаров по энергетическим вопросам. Но так или иначе, честный разговор нам необходим", - отметил он.

Саммит Украина-ЕС стартует сегодня, 8 июля, в Киеве. Украину на нем представляет президент Владимир Зеленский, ЕС - Туск и Юнкер.

Также во время саммита премьер Владимир Гройсман должен был встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, но встречу отменили

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Теги: павел климкин, Жан-Клод Юнкер, дональд туск, саммит
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