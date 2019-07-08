Отменена встреча Гройсмана с Могерини

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Встречу премьер-министра Владимира Гройсмана и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини отменили. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Причину отмены встречи не называют.

Гройсман должен был встретиться с ней сегодня, 8 июля, на саммите Украина-ЕС в Киеве.

Евросоюз здесь представят председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а Украину - президент Владимир Зеленский. Торжественные мероприятия пройдут в Мариинском дворце.

Ранее Зеленский сказал, что саммит даст "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.

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