Отменена встреча Гройсмана с Могерини

Встречу премьер-министра Владимира Гройсмана и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини отменили. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Причину отмены встречи не называют.
Гройсман должен был встретиться с ней сегодня, 8 июля, на саммите Украина-ЕС в Киеве.
Евросоюз здесь представят председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а Украину - президент Владимир Зеленский. Торжественные мероприятия пройдут в Мариинском дворце.
Ранее Зеленский сказал, что саммит даст "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.
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