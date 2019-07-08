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08.07.2019, 10:10

Отменена встреча Гройсмана с Могерини

Отменена встреча Гройсмана с Могерини - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр должен был встретиться с топ-дипломатом Евросоюза сегодня

Встречу премьер-министра Владимира Гройсмана и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини отменили. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Причину отмены встречи не называют. 

Гройсман должен был встретиться с ней сегодня, 8 июля, на саммите Украина-ЕС в Киеве.

Евросоюз здесь представят председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а Украину - президент Владимир Зеленский. Торжественные мероприятия пройдут в Мариинском дворце

Ранее Зеленский сказал, что саммит даст "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.

Читайте мнение: Донбасс как "удавка" для президента Зеленского

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Теги: владимир гройсман, федерика могерини
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