Туск и Юнкер собираются в Киев

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В понедельник, 8 июля, на саммит Украина-ЕС в Киев приедут председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом пишет пресс-лсужба Совета Европы.

Украину на саммите представит президент Владимир Зеленский.

Лидеры ЕС обсудят с официальным Киевом взаимоотношения и следующие шаги к ассоциации Украина-ЕС. Также они собираются поговорить о прогрессе Украины в реформах, особенно в борьбе с коррупцией, энергетике, управлении и обеспечении верховенства права.

Ранее Зеленский сказал, что саммит даст "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.

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