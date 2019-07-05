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05.07.2019, 11:02

Туск и Юнкер собираются в Киев

Туск и Юнкер собираются в Киев - Фото
Фото: pixabay.com

Одна из главных тем предстоящего саммита Украина-Евросоюз будет кризисная ситуация в Азовском море

В понедельник, 8 июля, на саммит Украина-ЕС в Киев приедут председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом пишет пресс-лсужба Совета Европы.

Украину на саммите представит президент Владимир Зеленский.

Лидеры ЕС обсудят с официальным Киевом взаимоотношения и следующие шаги к ассоциации Украина-ЕС. Также они собираются поговорить о прогрессе Украины в реформах, особенно в борьбе с коррупцией, энергетике, управлении и обеспечении верховенства права. 

Ранее Зеленский сказал, что саммит даст "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.

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Теги: Жан-Клод Юнкер, дональд туск, саммит
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