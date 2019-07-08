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08.07.2019, 08:59

После кризиса в ПАСЕ. В Киеве начинается саммит Украина-Евросоюз

После кризиса в ПАСЕ. В Киеве начинается саммит Украина-Евросоюз - Фото
Фото: pixabay.com

Торжественные мероприятия пройдут в Мариинском дворце

Сегодня, 8 июля, в Киеве состоится однодневный саммит Украина-Евросоюз: 21-я встреча на уровне руководства страны и блока со дня обретения независимости в 1991 году.

Ожидается, что на саммите будут даны заверения в неизменности избранного однажды курса на поддержание и укрепление сотрудничества Украина-ЕС. Это первый саммит после негативного прецедента в отношениях Украина-Европа: на днях в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали за возвращение делегации РФ без выполнения Москвой каких-либо условий по Украине.

Однако, недавно ЕС продлил санкции против путинской России.

Украину представит президент Владимир Зеленский, ЕС - глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Одной из главных тем обсуждений станет паспортизация оккупантами населения захваченных районов Донбасса, а также кризисная ситуация в Азовском море. Традиционно речь пойдет о внедрении реформ национального масштаба, в частности по борьбе с коррупцией.

Представители Украины и ЕС особое внимание уделят обсуждению торговых тенденций в развитие идеи об углубленной зоне свободной торговли.

Ранее Зеленский сказал, что саммит даст "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.

Вчера, 7 июля, Зеленский с Туском, одетые в стиле кэжуал, побывали в прифронтовой Станице Луганской.

Читайте мнение: Донбасс как "удавка" для президента Зеленского

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Теги: евросоюз, саммит
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