Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.07.2019, 14:55

Нужен принципиальный ответ на возвращение РФ - посол Украины в СЕ

Нужен принципиальный ответ на возвращение РФ - посол Украины в СЕ - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Все, что касается политики в рамках Совета Европы, Украина может теперь пересмотреть, подчеркнул Дмитрий Кулеба

Украина остается верной своим юридическим обязательствам в рамках Совета Европы (СЕ), но то, что касается политики в пределах этой организации, теперь может быть пересмотрено. Об этом BBC News Україна рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что из-за решения о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) СЕ потерял институциональный авторитет, то есть возможность что-то рекомендовать Украине.

"Я отстаиваю очень простую модель: вы не учли наши интересы - мы не учитываем ваши интересы. В дипломатии это называется "принцип взаимности", - сказал Кулеба.

При этом он против пожизненного прекращения участия Украины в Совете Европы.

На вопрос, возможно ли закрытие офиса СЕ в Украине, Кулеба ответил, что окончательного решения нет, но есть желание оптимизировать сотрудничество, а также дать принципиальный ответ на восстановление полномочий России в ПАСЕ.

"Если мы сейчас не отреагируем, то они решат, что с Украиной можно делать что угодно и она ничего не может сделать в ответ", - подчеркнул Кулеба.

В этом же интервью он выразил уверенность, что прецедент с возвращением российской делегации в ПАСЕ - начало эпохи примирения Запада с Россией

Отправить:
Распечатать:
Теги: дмитрий кулеба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 