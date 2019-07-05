Нужен принципиальный ответ на возвращение РФ - посол Украины в СЕ

Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина остается верной своим юридическим обязательствам в рамках Совета Европы (СЕ), но то, что касается политики в пределах этой организации, теперь может быть пересмотрено. Об этом BBC News Україна рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что из-за решения о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) СЕ потерял институциональный авторитет, то есть возможность что-то рекомендовать Украине.

"Я отстаиваю очень простую модель: вы не учли наши интересы - мы не учитываем ваши интересы. В дипломатии это называется "принцип взаимности", - сказал Кулеба.

При этом он против пожизненного прекращения участия Украины в Совете Европы.

На вопрос, возможно ли закрытие офиса СЕ в Украине, Кулеба ответил, что окончательного решения нет, но есть желание оптимизировать сотрудничество, а также дать принципиальный ответ на восстановление полномочий России в ПАСЕ.

"Если мы сейчас не отреагируем, то они решат, что с Украиной можно делать что угодно и она ничего не может сделать в ответ", - подчеркнул Кулеба.

В этом же интервью он выразил уверенность, что прецедент с возвращением российской делегации в ПАСЕ - начало эпохи примирения Запада с Россией.