На саммите Украина-ЕС учтут 99% наших пожеланий - дипломат

Николай Точицкий (скриншот из видео Радио Свобода)

Итоговая декларация 21-го саммита Украина-Евросоюз, который проходит сегодня, учтет до 99% пожеланий официального Киева. Такой прогноз на брифинге сделал постпред Украины при ЕС Николай Точицкий, пишет УНИАН.

"Речь идет и о территориальной целостности и о санкциях по отношению к государству-агрессору, включая также и возможные санкции в части недавних инициатив паспортизации", - заявил Точицкий.

По его словам, проект документа саммита от имени трех президентов - президента Украины Владимира Зеленского, президента Евросовета Дональда Туска и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера - уже готов.

В тексте упомянут о расследовании дела о трагедии рейса MH17.

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Всего сегодня подпишут пять документов, уточнил дипломат.

Точицкий раскрыл, что после атаки оккупантов на корабли ВМСУ около Керченского пролива Брюссель направил в Приазовье экспертов: те по итогам поездки предложили выделить в регион €10 млн на инфраструктурные проекты и открытие офиса ЕС в Мариуполе "для учений в сфере децентрализации и бизнес-проектов".

Помимо того, один из документов будет о техническом сотрудничестве. Также подпишут соглашения по теме децентрализации, борьбе с коррупцией, и, возможно, о дальнейшей интеграции "во все возможные рынки ЕС".

"Мы получили положительный ответ относительно интеграции энергетических рынков и имеем первые предварительные выводы о возможности вступления Украины в Цифровой рынок - а это не только безроуминговый безвиз, это также электронная торговля", - подчеркнул Точицкий.

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