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13.06.2019, 13:19

Климкин назвал "амбициозные, но реальные" сроки вступления в ЕС

Климкин назвал "амбициозные, но реальные" сроки вступления в ЕС - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД предостерегает: в Европе - не только сторонники Украины, и каждое достижение и шаг нашей страны будут оценивать, возможно, "даже предвзято"

При самых оптимистичных раскладах Украина сможет вступить в ЕС примерно в 2035 году. Такой прогноз, объясняя свое вчерашнее заявление о перспективах членства, дал в Facebook глава МИД Павел Климкин.

Министр сказал, что из-за его слов, что через 5-10 лет Украины в ЕС не будет, "кто-то расстроился, кто-то протрезвел".

Как объяснил Климкин, в ближайшей перспективе скепсис большинства стран-членов ЕС к расширению блока вряд изменится к лучшему, но при удачном течении процессов после 2025-го у Украины "появится реальный шанс получить европерспективу".

"Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Поэтому до тех пор мы должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев", - отметил он.

После этого начнутся так называемые предвступительные переговоры, которые из-за евробюрократии могут растянуться надолго, считает глава МИД. По его словам, с момента подачи страной заявки на членство до его получения (при отсутствии проблем) в последнее время проходило в среднем 10-12 лет.

"Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035. Амбициозно, но реально", - резюмировал он.

За два года безвиза около 9 млн граждан получили биометрические паспорта для выезда за границу. Безвизом за этот период воспользовались почти 3 млн украинцев.

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Теги: евросоюз, павел климкин, членство
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