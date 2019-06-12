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12.06.2019, 09:45

Климкин о мифах: Вступление Украины в ЕС через 5-10 лет - ерунда

Климкин о мифах: Вступление Украины в ЕС через 5-10 лет - ерунда - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок", - сетует глава МИД

Украина не станет членом Евросоюза ни через пять, ни через 10 лет. Об этом, опровергая популистские лозунги политиков, написал у себя в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, "в очереди за утренним кофе" он стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС.

"Кто-то слышал, что вступим в ЕС в 2025-м. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были бы вестись переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было бы начинать буквально завтра", - пояснил глава МИД.

Закончил пост в соцсети Климкин на позитивной ноте.

"Мы это точно сделаем (вступим в ЕС, - ред.). Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично", - подытожил он.

Во время предвыборной кампании в 2019-м пятый президент Петр Порошенко утверждал, что при соблюдении его курса в 2024 году Украина якобы подаст заявку на членство.

За два года безвиза около 9 млн граждан получили биометрические паспорта для выезда за границу. Безвизом за этот период воспользовались почти 3 млн украинцев.

30 мая президент внес представление в Раду на увольнение главы МИД. Рада не поддержала. 11 июня Владимир Зеленский сделал это еще раз, а Климкин призвал депутатов не противиться. Глава государства видит его преемником бывшего зама - Вадима Пристайко.

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Теги: евросоюз, павел климкин, членство
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