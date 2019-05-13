Из 13 кандидатов на пост главы аппарата антикорсуда осталось трое

Фото: court.gov.ua

Сегодня, 13 мая, начался конкурс на должность руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда. Из 13 участников на следующий этап прошли только трое. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Отмечается, что участники прошли тестирование на уровень владения иностранными языками.

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Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, которая проводила проверку кандидатов на должность, признала годными четырех кандидатов. Один из них, Роман Козий, не смог продолжить участие в конкурсе из-за несоответствия документов условиям проведения конкурса.

На следующий этап тестирования на знание законодательства прошли руководитель аппарата городского административного суда Наталья Тимощук, руководитель аппарата апелляционного суда Винницкой области Наталья Король и правозащитник Богдан Крикливенко.

Следующее заседание комиссии должно состояться 17 мая. Завершающим этапом конкурса должно стать собеседование с кандидатами, которое также состоится 17 мая.

7 мая главой Антикоррупционного суда избрали Елену Танасевич. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38. Танасевич показала лучшие баллы на отборе в антикоррупционный суд.