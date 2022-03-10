Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в них около 2000 людей – ОГА

Из Изюма Харьковской области сегодня выехали 44 эвакуационных автобуса, они вывозят около 2000 мирных жителей. Об этом в telegram-канале сообщает глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

"Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика до Днепра. Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", – отметил Синегубов.

Вчера, по данным областных властей, из Изюма в Славянск удалось эвакуировать только 250 жителей. Были подготовлены больше 40 автобусов для полной эвакуации, но выехать смогли только шесть единиц транспорта. Гуманитарные грузы тоже не удалось доставить.

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Валерия Кондратова

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