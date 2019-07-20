Из мажоритарной гонки выбыли 136 кандидатов

Печать бюллетеней (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Из избирательной кампании на мажоритарных округах выбыли 136 кандидатов, или 4,22% от исходного количества претендентов. Среди них - 27 клонов на 17 округах и преимущественно самовыдвиженцы. Об этом сообщает ЧЕСНО.

93 выбывших кандидата были самовыдвиженцами, 43 - от партий.

129 кандидатов забрали документы по собственному желанию, троих кандидатов отменили по обращению партии, еще три кандидата нарушили требование ст.9 закона, один кандидат выдвинулся в нескольких мажоритарных округах.

В процентном отношении больше всего кандидатов отменили свою регистрацию в округах №92 в Киевской области - 24% (пять кандидатов), №78 - Запорожская область - 23% (три кандидата), №36 - Днепропетровская область (четыре кандидата).

Сегодня, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед досрочными выборами в Верховную Раду.