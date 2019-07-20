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Выборы в Раду: в Украине наступил день тишины

Выборы в Раду: в Украине наступил день тишины - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
20.07.2019, 07:46

Завтра, 21 июля, пройдут досрочные выборы в Верховную Раду

Сегодня, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед досрочными выборами в Верховную Раду.

Согласно ч.3. ст.57 закона о выборах народных депутатов Украины предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

Запрещено проводить массовые акции от имени партий и кандидатов (пикеты, собрания, митинги, шествия, демонстрации). Во время проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, показов фильмов и телепередач запрещается публично объявлять о поддержке данных мероприятий партиями или отдельными кандидатами, а также нельзя обнародовать результаты соцопросов.

За нарушение правил дня тишины предусмотрена административная ответственность. Штраф для обычных граждан - 510−850 грн, должностных лиц — 850−1360 грн.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

20 апреля 2019 года полиция зарегистрировала 97 сообщений о незаконной агитации, подкупе избирателей и других действиях, связанных с избирательным процессом на выборах президента.

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