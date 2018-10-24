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24.10.2018, 10:30

Из Ощадбанка украли $20 млн: НАБУ и САП задержали подозреваемых

Из Ощадбанка украли $20 млн: НАБУ и САП задержали подозреваемых - Фото
НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)

Люди из группы компаний Креатив сговорились с Ощадбанком и подделали документы на получение кредита в $20 млн на, якобы, покупку семян подсолнуха

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Вчера, совместными усилиями сотрудников НАБУ и САП были задержаны 10 лиц, которых обвиняют в незаконном обогащении на $20 млн за счет государственного Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди них: 

- бывшая директор департамента корпоративного бизнеса, а ныне - замглавы правления банка;
- бывший начуправ проектного финансирования (уволился в 2015 году);
- бывшая начотдела управления проектного финансирования, а ныне - глава этого же управления. 

Остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний Креатив, оценщик и ряд должностных лиц предприятий, которые входят в состав холдинга.

По данным следствия, в период с 2013 по 2015 года должностные лица из Креатива вступили в сговор с должностными лицами Ощадбанка и подделали документы на получение кредита в размере $20 млн на якобы покупку семян подсолнуха. После получения средств тогдашние владельцы Креатива вывели всю сумму в Белиз и Швейцарию, а потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, которые владели ценной недвижимостью.

В НАБУ сообщают о наличии у них доказательной базы касательно неправомерности предоставления кредита: якобы должностные лица из Ощадбанка опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть которых создавалась при их непосредственном участии.

В результате незаконных действий государственный Ощадбанк из-за трат на формирование резерва по кредиту потерпел ущерб на 133 млн гривень.

Отмечается, что расследование дела детективы НАБУ начали еще в 2016 году.  

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.

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Теги: коррупция, Ощадбанк, набу
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