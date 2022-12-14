Из плена освободили гражданина США, России отдали священника УПЦ МП – ГУР

Сегодня, 14 декабря, из российского плена освободили гражданина США, "в этом контексте" России отдали священника УПЦ МП. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"В первую очередь, все-таки не 64, а 65 граждан сегодня возвращаются домой. Да, 65-й – это гражданин Соединенных Штатов", – рассказал спикер ГУР.

Он добавил, что освобожденный американец, – проукраинский гражданин, активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупантами.

"Могу интересную деталь приоткрыть. Сегодня россияне, рашисты, в своих Telegram-каналах сообщили, что они забрали к себе священника УПЦ МП, который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в данном контексте вернулся и сегодня гражданин США в Украину и имеет возможность вернуться домой", – рассказал Юсов.

14 декабря домой вернулись 64 бойца Сил обороны Украины, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях, в том числе за Бахмут, Соледар и Зайцево: офицеры, рядовые и сержанты.

Наталія Медведєва

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