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Из плена освободили гражданина США, России отдали священника УПЦ МП – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 22:25
Из плена освободили гражданина США, России отдали священника УПЦ МП – ГУР - Фото
Фото: t.me/ermaka2022

Сегодня, 14 декабря, из российского плена освободили гражданина США, "в этом контексте" России отдали священника УПЦ МП. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"В первую очередь, все-таки не 64, а 65 граждан сегодня возвращаются домой. Да, 65-й – это гражданин Соединенных Штатов", – рассказал спикер ГУР.

Он добавил, что освобожденный американец, – проукраинский гражданин, активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупантами.

"Могу интересную деталь приоткрыть. Сегодня россияне, рашисты, в своих Telegram-каналах сообщили, что они забрали к себе священника УПЦ МП, который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в данном контексте вернулся и сегодня гражданин США в Украину и имеет возможность вернуться домой", – рассказал Юсов.

Наталія Медведєва
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гур плен обмен андрей юсов
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