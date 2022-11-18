Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Вольнянске извлекли тела уже девяти погибших

Из-под завалов жилого дома в городе Вольнянск Запорожской области, в который попала вражеская ракета утром 17 ноября, спасатели извлекли тела девяти погибших. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"По состоянию на утро найдено еще двое погибших. Таким образом, от ракет российских террористов, вчера обстрелявших жилые дома, уже обнаружено девять погибших", – написал он.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По данным Тимошенко, в доме проживали три семьи, всего около 10 человек.







Вадим Ребрина

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