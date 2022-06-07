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Из пресс-релиза Совета ЕС о 6-м пакете санкций против РФ исчез запрет облачных сервисов

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 19:55
Из пресс-релиза Совета ЕС о 6-м пакете санкций против РФ исчез запрет облачных сервисов - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Из пресс-релиза о введении шестого пакета санкций против России на сайте Совета ЕС исчезло упоминание о запрете предоставления РФ облачных сервисов. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов Евросоюза в 6-м пакете санкций. Затем Совет ЕС редактирует сообщение, удаляя оттуда упоминание об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", – написал Подоляк.

Данные веб-архива подтверждают, что пресс-релиз был изменен. 3 июня, когда документ был опубликован, в нем содержалось упоминание о запрете предоставления России облачных сервисов.

Из пресс-релиза Совета ЕС о 6-м пакете санкций против РФ исчез запрет облачных сервисов

Читайте также: Официально. ЕС ввел шестой пакет санкций против России

Вадим Ребрина
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санкции совет ЕС михаил подоляк
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