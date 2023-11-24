Из СИЗО в один день вышли нардеп Одарченко и застройщик. Последний – за 100 млн грн залога

Нардеп от Слуги народа Андрей Одарченко и застройщик Сергей Копыстыра вышли из-под стражи под залоги в 15 млн грн и 100 млн грн соответственно. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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Копыстыру отправили в СИЗО утром 24 ноября, а уже вечером за него внесли залог, пишет Центр противодействия коррупции.

По информации организации, прокуроры САП просили увеличить для застройщика размер залога почти до 200 млн грн.

"Интересно, что на суде адвокат Копыстыры говорил, что размер залога, о котором просила прокурор, непомерен для его подзащитного. И просил назначить только 214 000 грн", – говорится в сообщении.

Одарченко получил подозрение в попытке подкупить биткоинами главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема в обмен на содействие в получении денег из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта приостановлено).

Прокуратура просила взять депутата под стражу, потому что он якобы может скрыться, о чем, по мнению стороны обвинения, свидетельствует его поведение в первый день войны. Тогда он уехал на Закарпатье, несмотря на данную присягу "всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины".

21 ноября НАБУ и САП сообщили о трех громких коррупционных подозрениях. Сначала детективы разоблачили народного депутата из Слуги народа на попытке подкупить Мустафу Найема, затем такое же подозрение в рамках другого дела получил депутат из группы За будущее.

Третье подозрение касается попытки застройщика подкупить квартирами министра инфраструктуры.

Высший антикоррупционный суд в среду, 22 ноября, избрал меру пресечения депутату Верховной Рады Андрею Одарченко из Слуги народа в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 15 млн грн.

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