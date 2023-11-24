Із СІЗО в один день вийшли нардеп Одарченко та забудовник. Останній – за 100 млн грн застави

Нардеп від Слуги народу Андрій Одарченко та забудовник Сергій Копистира вийшли з-під варти під застави 15 млн грн та 100 млн грн відповідно. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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Копистиру відправили у СІЗО зранку 24 листопада, а вже ввечері за нього внесли заставу, пише Центр протидії корупції.

За інформацією організації, прокурори САП просили збільшити для забудовника розмір застави до майже 200 млн грн.

"Цікаво, що на суді адвокат Копистири казав, що розмір застави, про який просила прокурор, є непомірним для його підзахисного. І просив призначити лише 214 000 грн", – йдеться у повідомленні.

Одарченко отримав підозру у спробі підкупити біткоїнами голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма в обмін на сприяння в отриманні грошей із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).

Прокуратура просила взяти депутата під варту, бо він нібито може втекти, про що, на думку сторони обвинувачення, свідчить його поведінка у перший день війни. Тоді він поїхав на Закарпаття, попри дану присягу "усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України".

21 листопада НАБУ і САП повідомили про три гучні корупційні підозри. Спочатку детективи викрили народного депутата зі Слуги народу на спробі підкупити Мустафу Найєма, потім таку саму підозру в межах іншої справи отримав депутат з групи За майбутнє.

Третя підозра стосується спроби забудовника підкупити квартирами міністра інфраструктури.

Вищий антикорупційний суд у середу, 22 листопада, обрав запобіжний захід депутату Верховної Ради Андрію Одарченку зі Слуги народу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 15 млн грн.

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