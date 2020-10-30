Из-за смерти избранного мэра в одном из городов пройдут повторные выборы – ОПОРА

По данным гражданской сети ОПОРА, перевыборы мэра в Новгород-Северском пройдут в январе 2021 года

Из-за смерти от COVID-19 мэра Новгород-Северского Олега Бондаренко, которого переизбрали на второй срок от партии Рідний дім, состоятся повторные местные выборы в январе следующего года. Об этом сегодня в комментарии LIGA.net заявила координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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"Ситуация идентична Борисполю. Это город с численностью избирателей до 75 000. Соответственно, ТИК должна установить результаты выборов. Если победителем является умерший, и его свидетельство о смерти поступит в ТИК до этого момента, то комиссия не объявляет результаты, а объявляет выборы не состоявшимися", – отметила Айвазовская.

Она уточнила, что после получения свидетельства о смерти в течение десяти дней комиссия объявляет повторные выборы, и избирательный процесс начнется с самого начала.

29 ноября сообщалось, что мэр Новгород-Северского Черниговской области Олег Бондаренко умер от коронавируса.

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Арина Толина

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