Мэр Новгород-Северского умер от коронавируса

У Олега Бондаренко был диагностирован COVID-19 и двусторонняя пневмония

Мэр Новгород-Северского Черниговской области Олег Бондаренко умер от коронавируса. Сообщения о смерти Бондаренко публикуют на его странице Facebook его коллеги.

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У Бондаренко был диагностирован COVID-19 и двусторонняя пневмония, передает Суспільне со ссылкой на врача областной больницы Андрея Жиденко. У него было поражено 80% легких.

Как отмечается, мэра Новгород-Северского госпитализировали в ночь с 27 на 28 октября в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, а 28 октября его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На сайте Новгород-Северского горсовета говорится, что Олег Бондаренко родился 6 сентября 1973 в Белой Церкви.

С марта 2014-го по ноябрь 2015-го был председателем Новгород-Северского районного совета.

Должность мэра Новгород-Северского занимает с 18 ноября 2015 года.

На местных выборах 25 октября Бондаренко переизбрали на второй срок. Шел на должность от партии Рідний дім.

28 октября умер болевший коронавирусом мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Партия Наш край заявляла, что он лидирует на выборах мэра. В Борисполе должны состояться новые выборы.

Наталия Медведева

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