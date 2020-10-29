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Мэр Новгород-Северского умер от коронавируса

29.10.2020, 22:37
Мэр Новгород-Северского умер от коронавируса - Фото
Олег Бондаренко (Фото: facebook.com/OlehBondarenko)

У Олега Бондаренко был диагностирован COVID-19 и двусторонняя пневмония

Мэр Новгород-Северского Черниговской области Олег Бондаренко умер от коронавируса. Сообщения о смерти Бондаренко публикуют на его странице Facebook его коллеги.

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У Бондаренко был диагностирован COVID-19 и двусторонняя пневмония, передает Суспільне со ссылкой на врача областной больницы Андрея Жиденко. У него было поражено 80% легких.

Как отмечается, мэра Новгород-Северского госпитализировали в ночь с 27 на 28 октября в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, а 28 октября его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На сайте Новгород-Северского горсовета говорится, что Олег Бондаренко родился 6 сентября 1973 в Белой Церкви.

С марта 2014-го по ноябрь 2015-го был председателем Новгород-Северского районного совета.

Должность мэра Новгород-Северского занимает с 18 ноября 2015 года. 

На местных выборах 25 октября Бондаренко переизбрали на второй срок. Шел на должность от партии Рідний дім.

  • 28 октября умер болевший коронавирусом мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Партия Наш край заявляла, что он лидирует на выборах мэра. В Борисполе должны состояться новые выборы.
Наталия Медведева
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