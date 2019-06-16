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16.06.2019, 22:52

Из старого здания АП можно сделать музей - Богдан

Из старого здания АП можно сделать музей - Богдан - Фото
Андрей Богдан (скриншот видео)

У президента сказали, что "держат направление на офис европейского типа"

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что из старого здания АП на Банковой можно сделать музей. Об этом он заявил в эфире программы Итоги с Олегом Панютой на телеканале Украина.

Богдан отметил, что рассматривается создание из Администрации президента организации, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы.

"Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "open space" со стеклянными стенами, там будут рабочие группы…., куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", – сказал Богдан.

По его словам, рассматривается несколько вариантов. "Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в здании на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - убежден Богдан.

21 мая 2019 года советник президента Владимира Зеленского, юрист Андрей Богдан был назначен главой Администрации президента.

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Теги: Владимир Зеленский, банковая, андрей богдан
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