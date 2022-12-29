Из статуи Екатерины в Одессе сделают арт-объект

Статую Екатерины превратят в арт-объект. Будет объявлен конкурс на лучшую идею. Об этом сообщает Думская со ссылкой на директора департамента по научной и экспозиционной работе одесского Художественного музея Кирилла Липатова.

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По его словам, оригинальные статуи де Рибаса, де Волана, Потемкина и Зубова, которые являются музейными экспонатами, будут хранить в здании музея.

Что касается статуи Екатерины, сотрудники музея собираются превратить ее в арт-объект.

"Мы еще не знаем, что это из этого получится. Будет объявлен конкурс. Все желающие смогут предложить свои креативные идеи, лучшую из которых мы воплотим в жизнь", – сказал Липатов.

Пока бронзовые фигуры находятся на территории музея. Их разместили "со всеми удобствами на мягких резиновых "подушках", а Екатерину "безо всякого уважения уложили прямо на асфальт", пишет издание.

Вчера, 28 декабря, в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому захватчику Александру Суворову.







Вадим Ребрина

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