Из Украины в Италию запустят паром - Кабмин

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Из украинского Черноморска Одесской области в итальянский город Бари будет ходить паром, сообщили в пресс-службе правительства.

"Из украинского Черноморска в итальянский Бари ходить паром", - сказано в сообщении.

Запуск парома обсуждался во время визита украинской делегации в Италию.

В Кабмине сообщили, что Бари - один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр, и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Никаких других подробностей о проекте в правительстве не сообщили.

За два года безвизового режима с Евросоюзом им воспользовались почти три миллиона украинцев.