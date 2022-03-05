Из-за границы вернулись 66 224 мужчины для защиты Украины от вторжения РФ – Резников
05.03.2022, 10:10
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
66 224 мужчины на данный момент вернулись из-за границы, чтобы защитить Украину от российского вторжения. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, это еще 12 боевых и мотивированных бригад.
1 марта президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил увеличить численность Вооруженных сил Украины в течение следующих трех лет на 100 000 человек.
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