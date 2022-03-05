Из-за границы вернулись 66 224 мужчины для защиты Украины от вторжения РФ – Резников

66 224 мужчины на данный момент вернулись из-за границы, чтобы защитить Украину от российского вторжения. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это еще 12 боевых и мотивированных бригад.

1 марта президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил увеличить численность Вооруженных сил Украины в течение следующих трех лет на 100 000 человек.

Юрий Смирнов

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